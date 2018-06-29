Требования к бизнесу отправят на гильотину

Требования к бизнесу, которые были введены до появления механизма оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в 2010 году, планируется пересмотреть. Об этом «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов. Такая поправка содержится ко второму чтению в Госдуме законопроекта о госконтроле. Те требования, которые не пройдут новый фильтр, отменят. Также Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить права и обязанности инспекторов контрольно-надзорных органов, чтобы они были устойчивыми к коррупционным рискам.

Для ускорения работы по инвентаризации обязательных требований к предпринимателям Минэкономразвития предложило законодательно ввести норму о так называемой регуляторной гильотине — пропустить через механизм оценки регулирующего воздействия все требования к бизнесу, которые появились до 2010 года. Соответствующая поправка содержится к законопроекту о госконтроле, отметил в беседе с «Известиями» замминистра экономического развития Савва Шипов. По его словам, планируется, что пересмотр всех обязательных требований к предпринимателям займет три года. По истечении этого срока часть из них могут быть отменены или переформатированы.

Пересмотр обязательных требований к предпринимателям начался в прошлом году. Сейчас к бизнесу применяются порядка 2 млн обязательных к исполнению правил, говорил ранее «Известиям» бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов. В начале этого года правительство отобрало для отмены или актуализации лишь 100 из них. Экономию бизнеса от пересмотра обязательных правил эксперты НИУ ВШЭ оценивали в 3% ВВП — это примерно 2,6 трлн рублей, отмечал Михаил Абызов.

Остается неясным, как быть с требованиями, которые после 2010 года появились в виде поправок к актам, принятым до 2010 года, отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве Михаил Буряга. По его словам, таких требований довольно много.

Работа по пересмотру обязательных требований к предпринимателям сильно стопорится, констатировал член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. Он напомнил, что все-таки было принято решение об отмене отдельных правил, однако этого недостаточно для того, чтобы действительно облегчить работу бизнеса. Ранее Александр Брагин говорил «Известиям», что безболезненно для бизнеса можно отменить порядка 10% всех требований.

Среди действующих требований к предпринимателям действительно много спорных. Например, чтобы в магазинах расстояние от ламп до товаров было не менее полуметра, а алкоголь хранился на складе отдельно от других продуктов. Также стеллажи со спиртными напитками должны находиться в метре от труб.

При этом до 2010 года появились и довольно полезные правила. Например, в каждом заведении должна быть книга жалоб и предложений, парикмахеры обязаны мыть руки перед каждой стрижкой клиента, владельцы заведений должны раскрывать клиентам информацию о своей юридической регистрации или выданной им лицензии на работу. Также до 2010 года появилось требование о том, что все сотрудники магазинов и предприятий общепита должны проходить регулярные медицинские осмотры.

Минэкономразвития предлагает также законодательно закрепить права и обязанности инспекторов, которые проводят проверки. Такое предложение содержится в докладе Минэкономразвития о результатах контрольно-надзорной деятельности, направленном в правительство (есть у «Известий»). Министерство предлагает установить требования к уровню их профессиональных знаний и опыту, а также механизмы стимулирования их работы. В Минэкономразвития на запрос «Известий» о законодательных требованиях к инспекторам сообщили, что они должны обладать необходимыми знаниями в поднадзорной области, навыками работы с людьми и быть устойчивым к коррупционным рискам. При этом предложений по конкретному законодательному урегулированию у министерства пока нет, «однако этот вопрос необходимо обсуждать, в том числе с точки зрения регулирования государственной службы», отметили в ведомстве.

Предполагается, что реформа контрольно-надзорной деятельности улучшит условия ведения предпринимательства в России. А этот пункт входит в приоритетную повестку государства. Майскими указами 2012 года президент Владимир Путин поставил задачу достичь к 2018 году 20-й строчки в рейтинге Всемирного банка Doing business. Пока Россия в этом рейтинге находится на 35-й позиции.