Европа переходит на стандарты ЭРА-ГЛОНАСС

Россия и Европа формируют единое пространство безопасности на дорогах. Для этого будет проведено сопряжение системы экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС и ее европейского аналога eCall. Объединенный механизм уже тестируется в пилотной программе с министерством транспорта Финляндии. При этом Европейская экономическая комиссия ООН утвердила правила для сервисов помощи автовладельцам, в основу которых легли стандарты работы ЭРА-ГЛОНАСС. Благодаря сопряжению двух систем российские автомобили на территории ЕС и европейские автомобили в России смогут отправлять вызовы в местные органы экстренного реагирования.

Как рассказал «Известиям» соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко, Европейская экономическая комиссия ООН приняла новые правила подтверждения соответствия систем автоматического экстренного вызова для автомобилей.

В основу этих правил легли стандарты работы российского сервиса вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Будут введены единые требования к системам вызова экстренных оперативных служб в России, ЕС, Японии, Южной Корее и других странах – участницах Женевского соглашения 1958 года («Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств» было подписано под эгидой ЕЭК ООН).

— Благодаря международному сотрудничеству российские автомобили, находящиеся на территории ЕС, смогут отправлять экстренный вызов и передавать данные в европейскую систему, а европейские автомобили — в российскую систему ЭРА-ГЛОНАСС, — заявил Александр Гурко. — Это позволит снизить тяжесть последствий дорожных аварий для находящихся за границей автомобилей за счет своевременного прибытия на место ДТП медиков, пожарных и спасателей.

В АО «ГЛОНАСС» (оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС) рассказали, что приступили к сопряжению российской системы с зарубежными аналогами с начала 2018 года. В феврале была достигнута договоренность о совместном пилотном проекте с финским министерством транспорта. Его первая часть заключалась в тестировании корректности работы устройства ЭРА-ГЛОНАСС в Финляндии и устройства eCall на территории России.

— Вторая часть пилотного проекта — практические работы по сопряжению ЭРА-ГЛОНАСС и eCall. Их мы планируем завершить в сентябре, и уже к концу года выйти на опытную эксплуатацию, — сообщил «Известиям» генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев.

Член Экспертного совета при правительстве РФ, эксперт по навигационным системам Андрей Ионин отмечает, что Россия стала первой страной в мире, реализовавшей проект высокотехнологического решения в сфере безопасности для автовладельцев.

— ЭРА-ГЛОНАСС — это социально значимая функция помощи на дороге. Россия смогла реализовать этот проект первой в мире. Поэтому Европа, которая пока еще только собирается внедрять свою систему eCall, примет на вооружение уже готовое российское техническое решение, — подчеркнул Андрей Ионин. — И, конечно, очень важно, что будут единые технические стандарты и российская система будет совместима с европейской. Этому безусловно надо радоваться, но переоценивать это тоже не стоит.

Российская система спасения граждан, попавших в дорожные аварии, работает с 2015 года. С 1 января 2017 года все впервые выпускаемые в обращение автомобили в России должны оснащаться датчиками ЭРА-ГЛОНАСС. В Европейском союзе в этом году становится обязательной автоматическая система экстренного вызова eCall. Автомобили будут оснащены стандартизированным устройством, которое автоматически оповещает местные службы экстренного реагирования по номеру 112 — единому на территории всей Европы.