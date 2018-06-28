Трамп рассказал о надежде поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп «с нетерпением ждет» встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил аккредитованным при Белом доме журналистам.

«Мы с нетерпением ждем этого. Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Трампа, все страны мира «должны начать ладить» между собой.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Как указывает Белый дом, лидеры обсудят вопросы национальной безопасности и двусторонние отношения.

Первая и пока единственная встреча двух политиков состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам Путина, они обсуждали «и Украину, и Сирию, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы».