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Трамп рассказал о надежде поладить с Путиным

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп «с нетерпением ждет» встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил аккредитованным при Белом доме журналистам.

Шаг в сторону Хельсинки
Почему встречу Путина и Трампа можно назвать предварительной

«Мы с нетерпением ждем этого. Если бы мы все могли поладить, то было бы замечательно», — приводит его слова ТАСС

По мнению Трампа, все страны мира «должны начать ладить» между собой. 

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Как указывает Белый дом, лидеры обсудят вопросы национальной безопасности и двусторонние отношения.

Первая и пока единственная встреча двух политиков состоялась в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. По словам Путина, они обсуждали «и Украину, и Сирию, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы». 

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