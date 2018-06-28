Названа главная угроза существованию США

Главная экзистенциальная угроза для США исходит вовсе не от России, как утверждают большинство американских СМИ и элита, а от Китая. Такое мнение высказал обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

Ради эксперимента журналист предлагает записать на видео реакцию борца за социальную справедливость на описание страны-противника, которая «украла американские проекты оружия и другие стратегические технологии», «милитаризировала один из важнейших морских путей», отправила в Америку около 40 тыс. «шпионов» и открывает военные базы по всему миру. Также он предлагает упомянуть, что экономика этого государства скоро превысит ВВП США из-за всех этих краж.

Далее Вуд предлагает сделать видео веселым и сказать всем, что это Россия. По мнению Вуда, 95% американской «золотой молодежи» клюнут на этот розыгрыш.

Однако сам журналист считает, что не Москва, а Китай ставит под угрозу существование США в качестве мировой державы. Обозреватель отмечает, что рядовые американцы не узнают об этом из освещения «российского расследования», которую ведущие СМИ пытаются удержать на плаву любой ценой. По его словам, эти люди демонизируют Россию, чтобы иметь возможность уничтожить американского лидера Дональда Трампа.

Автор статьи считает, что России нужно противостоять там, где американские интересы находятся под угрозой. Одновременно с этим он обращает внимание, что с русскими нужно вести диалог, когда того требуют интересы США. Как подчеркивает Вуд, Москва — «это противник, но ей необязательно быть врагом».

Далее журналист пишет, что именно здесь «вступает» в игру предстоящая встреча президента Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Трамп может найти и найдет возможность для заключения хорошей сделки, полезной для американского народа, которая укрепит нашу национальную безопасность. И да, возможно, он пойдет Кремлю на какие-то уступки», — допускает Вуд.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Как указывает Белый дом, лидеры обсудят вопросы национальной безопасности и двусторонние отношения.