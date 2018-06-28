Эксперт объяснил страх Великобритании перед встречей Путина и Трампа

Политолог Дмитрий Солонников объяснил страх Великобритании перед предстоящей встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, улучшение отношений двух стран может «убить» карьеру британского премьера Терезы Мэй.

«Великобритания в этом случае прежде всего боится того, что США может выйти из конфронтации с Россией. Сейчас вся внешняя и внутренняя политика страны строится на этом», — сказал эксперт журналистам «Пятого канала».

Он отметил, что карьера премьера Британии может завершиться в случае объединения США с Россией.

«И это для Мэй действительно страшно», — добавил он.

28 июня издание The Times сообщило, что британский парламент обеспокоен возможным развитием событий после встречи Трампа и Путина. Британцы считают, что лидер РФ может убедить американского президента сократить объем военных обязательств перед Европой, что поставит под угрозу обороноспособность стран НАТО против якобы «российской агрессии».

По данным СМИ, Кремль и Белый дом договорились, что местом проведения саммита Россия–США станет Хельсинки.