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Эксперт объяснил страх Великобритании перед встречей Путина и Трампа

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Фото: TASS/AP/Hau Dinh
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Политолог Дмитрий Солонников объяснил страх Великобритании перед предстоящей встречей Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, улучшение отношений двух стран может «убить» карьеру британского премьера Терезы Мэй.

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«Великобритания в этом случае прежде всего боится того, что США может выйти из конфронтации с Россией. Сейчас вся внешняя и внутренняя политика страны строится на этом», — сказал эксперт журналистам «Пятого канала».

Он отметил, что карьера премьера Британии может завершиться в случае объединения США с Россией.

«И это для Мэй действительно страшно», — добавил он.

28 июня издание The Times сообщило, что британский парламент обеспокоен возможным развитием событий после встречи Трампа и Путина. Британцы считают, что лидер РФ может убедить американского президента сократить объем военных обязательств перед Европой, что поставит под угрозу обороноспособность стран НАТО против якобы «российской агрессии».

По данным СМИ, Кремль и Белый дом договорились, что местом проведения саммита Россия–США станет Хельсинки.

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