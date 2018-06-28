Посольство РФ обвинило Лондон в шантаже при голосовании в ОЗХО

Великобритания и ее союзники методом шантажа добились расширения полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая теперь сможет устанавливать виновных в применении отравляющих веществ, заявили в посольстве России в Лондоне. В дипмиссии принятое решение считают нелегитимным.

«Британская сторона не скрывает, что эта политическая авантюра в ОЗХО отталкивается от инцидентов в сирийском городе Дума и в Солсбери. За оба случая Лондон в той или иной мере возложил ответственность на РФ. При этом никаких доказательств ни в том, ни в другом случае так и не было предъявлено» — цитирует заявление дипмиссии ТАСС.

В российском посольстве отметили, что техническую структуру, коей является ОЗХО, пытаются наделить «политическими функциями». По мнению дипломатов, столь явное пренебрежение правилами голосования и мнениями других стран лишь «углубляет раскол» внутри организации.

27 июня участники внеочередной сессии Организации по запрещении химического оружия в Гааге большинством голосов поддержали британский проект резолюции по расширению полномочий ОЗХО, которая позволяет международной структуре называть виновных в применении химоружия.

В начале марта в английском городе Солсбери в бессознательном состоянии обнаружили британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон, не представив никаких доказательств, заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва неоднократно отвергала эти обвинения и предлагала сотрудничество в расследовании инцидента, но британская сторона отказывается и скрывает детали случившегося.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция под надуманным предлогом нанесли ракетные удары по территории Сирии в ответ на химатаку, которая якобы имела место в городе Дума неделей ранее. Позднее жители и врачи из этого населенного пункта опровергли информацию о применении отравляющих веществ.