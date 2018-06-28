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Пушков назвал Хельсинки идеальным местом для встречи Путина и Трампа

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Хельсинки идеальным местом для переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Пора выводить отношения из опасного тупика», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Шаг в сторону Хельсинки
Почему встречу Путина и Трампа можно назвать предварительной

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений России и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

По мнению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко, переговоры лидеров сыграют важную роль в процессе налаживания двусторонних отношений, которые сегодня «практически заморожены».

«Насколько удастся согласовать какие-то вещи, либо это будет для начала общее заявление двух президентов, в любом случае процесс пойдет. Это хорошее начало дальнейших переговоров по самым разным направлениям», — приводит ее слова ТАСС.

Спикер Совета Федерации также назвала позитивным тот факт, что группа американских парламентариев изъявила желание приехать в Москву для переговоров с российским коллегами.

Однако не все смотрят позитивно на предстояющую встречу президентов России и США. Так, Лондон опасается, что по итогам переговоров Путин и Трамп заключат «мирное соглашение», которое ударит по обороноспособности НАТО. По мнению британских парламентариев, российский лидер может убедить американского коллегу сократить объем военных обязательств перед Европой.

Эксперты объясняют опасения Соединенного Королевства тем, что политика конфронтации с Россией британских властей может рухнуть в одночасье, если Вашингтон в открытую выступит за налаживание отношений с Москвой.

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