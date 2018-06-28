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«Газпром» объявил об отказе суда Швеции «Нафтогазу» в газовом споре

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Шведский апелляционный суд округа Свеа постановил оставить в силе приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом», сообщает «Интерфакс».

До этого апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража 13 июня 2018 года. Однако 18 июня «Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, оспорив тем самым приостановку исполнения решения.

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«Нафтогаз Украины» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными», — отмечается в сообщении «Газпрома».

В концерне подчеркнули, что данное решение усиливает позицию «Газпрома» при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража в разных странах.

В декабре прошлого года и феврале текущего арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива.

Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та, в свою очередь, $4,64 млрд. Однако с учетом долгов Киева сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

Газпром» не согласился с этим и оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены.

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