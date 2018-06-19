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Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российского концерна почти $2,6 млрд. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

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«Мы пока только ждем отмены решения апелляционного суда о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража в Нидерландах и Швейцарии. Но это не помешало нам вчера получить приказы суда в Великобритании о заморозке там активов «Газпрома» для их дальнейшего принудительного взыскания», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Ветренко, документы суда уже переданы российской компании, которая в течение 48 часов должна предоставить список всех своих активов в Соединенном Королевстве стоимостью более $50 тыс. «Нафтогаз» также уведомил лондонские банки о том, что они не могут способствовать сокращению активов «Газпрома».

В декабре прошлого года и феврале текущего Стокгольмский арбитражный суд вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива. Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та в свою очередь — $4,637 млрд. Однако с учетом долгов Киева, сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

В конце марта российский концерн оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены. В «Газпроме», который с решением арбитража не согласился, позднее заявили, что в процессе рассмотрения дела арбитры допустили «существенные процессуальные нарушения».

В начале июня «Нафтогаз» начал арест европейских активов «Газпрома», так как Стокгольмский суд удовлетворил соответствующее ходатайство компании. 7 июня российский концерн обжаловал это решение в швейцарском суде.

13 июня апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» о поставках газа через территорию Украины. Позднее Киев оспорил и это постановление.

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