Эксперт рассказал о сроках спора между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о том, как долго продлится спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», а также прокомментировал решение о заморозке активов российской корпорации судом Лондона в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, заморозка не означает потерю этих активов, так как это не смена собственности. Единственное, в чем ограничивается компания, это в продаже или залоге имущества, сообщает НСН.

Кроме того, он напомнил, что у «Газпрома» есть главный аргумент — это решение шведского суда, который приостановил выполнение принудительного взыскания с компании $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза», одобренного Стокгольмским арбитражем.

Арестовать имущество российской компании сейчас невозможно. «Газпром», предположительно, перешлет необходимые бумаги шведского суда в Великобританию, что поможет снять арест.

Также Юшков считает, что подобного рода ситуации еще будут возникать. Стороны будут пытаться блокировать действия друг друга до тех пор, пока шведский суд не вынесет окончательного решения. Эксперт считает, что это займет около года.

В декабре прошлого года и феврале текущего арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива. Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та в свою очередь — $4,64 млрд. Однако с учетом долгов Киева, сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

«Газпром» не согласился с этим и оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены. В российской компании заявили, что в процессе рассмотрения дела арбитры допустили «существенные процессуальные нарушения».

В начале июня «Нафтогаз» начал арест европейских активов «Газпрома», так как Стокгольмский суд удовлетворил соответствующее ходатайство компании. 7 июня российский концерн обжаловал это решение в швейцарском суде, а еще через неделю апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Однако 19 июня стало известно, что коммерческий суд Лондона разрешил заморозку активов российской компании на территории Великобритании по иску «Нафтогаза» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российского концерна почти $2,6 млрд.