Около 550 тыс. рублей потратят власти Пскова на семиминутный салют

Комитет по культуре Пскова объявил аукцион на проведение праздничного пиротехнического шоу с применением спецэффектов. Оно должно стать завершением праздника в честь Дня города, который отметят 21 июля.

Как следует из условий конкурса, салют продлится семь минут. Максимальная стоимость контракта — 540 тыс. рублей. Запланирован также компьютерный вариант программы с музыкальным сопровождением и современными визуализациями. Предполагается, что шоу начнется в 21:00 на набережной реки Великой.

Электронные торги назначены на 9 июля. Деньги на работы выделяются из бюджета Пскова, передает Псковская лента новостей.