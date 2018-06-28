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Около 550 тыс. рублей потратят власти Пскова на семиминутный салют

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Комитет по культуре Пскова объявил аукцион на проведение праздничного пиротехнического шоу с применением спецэффектов. Оно должно стать завершением праздника в честь Дня города, который отметят 21 июля.

Как следует из условий конкурса, салют продлится семь минут. Максимальная стоимость контракта — 540 тыс. рублей. Запланирован также компьютерный вариант программы с музыкальным сопровождением и современными визуализациями. Предполагается, что шоу начнется в 21:00 на набережной реки Великой.

Электронные торги назначены на 9 июля. Деньги на работы выделяются из бюджета Пскова, передает Псковская лента новостей.

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