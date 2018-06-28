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Подсветку к празднику «Крылья Востока» тестируют во Владивостоке

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Тестирование подсветки к грандиозному световому шоу на праздник «Крылья Востока» прошло на Золотом мосту во Владивостоке вчера, 27 июня. Проверку проводила компания-подрядчик «Сила света».

Как рассказали в Центре содействия развитию молодежи Приморья, тестирование аппаратуры на Золотом мосту проходило в темное время суток во время тумана. Но и при таких погодных условиях подсветка создавала впечатляющую картину, пробиваясь сквозь туман.

Лучше всего световые лучи могли наблюдать проезжающие по мосту автомобилисты и те люди, которые в этот момент находились на набережной Цесаревича, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня планируется провести генеральную репетицию к приморским «Алым парусам». При этом будут задействованы все объекты: Золотой мост, плавучий док «Дальзавода» и парусник «Паллада».

Праздник выпускников «Крылья Востока» пройдет во Владивостоке 30 июня, начало в 19:30. Вести мероприятие будут Алла Михеева и Станислав Ярушин, а поздравить выпускников своим выступлением приглашены Юлианна Караулова, группа «Мальбэк и Сюзанна». Завершится празднество в 22:30 грандиозным салютом.

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