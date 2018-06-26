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Более 20 тыс. выпускников отметили окончание школы в Парке Горького

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 20 тыс. человек приняли участие в выпускном, который прошел в столичном Парке Горького. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр отметил, что судя по фотографиям, праздник удался. Собянин рассказал о том, что хедлайнеров общегородского выпускного выбирали сами школьники на портале «Активный гражданин». По итогам голосования победителями стали исполнители Feduk, T-killah и Мот.

Выпускной в Парке Горького прошел 23 июня. С 20:00 вся зона отдыха была в распоряжении выпускников.

Ранее сообщалось, что праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили 1,2 млн гостей. Участники праздника исполнили песню «Выпускной» вместе с хедлайнером концерта рэпером Бастой.

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