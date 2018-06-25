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Лучшие кадры юбилейного праздника «Алые паруса» в Петербурге

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Небо над Северной столицей раскрасили 50 тыс. залпов праздничного салюта. У «Алых парусов» полувековой юбилей: традиция выпускного на Неве родилась в 1968 году. В 2018 году — это мультимедийный спектакль с плавучими сценами, оркестром и балетом. 

Действие разворачивается сразу в нескольких локациях: на стрелке Васильевского острова, у стен Петропавловской крепости, в акватории Невы у Троицкого моста. Вдоль набережных тысячи выпускников, которые мечтают увидеть сказочный корабль. 

Появление шведского брига Tre Kronor — кульминация светопиротехнического шоу. Грандиозную феерию на Неве предвосхитил мощный концерт на Дворцовой площади. На трех сценах — только любимые артисты, за которых проголосовали сами выпускники.

Партнером лучшего в Европе выпускного стал акционерный банк «Россия». На праздник приехали около 80 тыс. школьников из 34 регионов страны. Во взрослую жизнь — на «Алых парусах»: эта белая ночь стала самой романтичной.

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