Путин назвал сроки поступления комплексов «Сармат» и «Авангард» в войска

Ракетный комплекс «Авангард» поступит на вооружение российской армии в ближайшее время, а комплекс «Сармат» — уже через год, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Авангард» и через год —- «Сармат», — заявил глава государства 28 июня на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.

Путин напомнил, что новейший авиационный комплекс «Кинжал» уже стоит на опытном дежурстве в Южном военном округе.

Говоря о «Сармате», «Авангарде» и «Кинжале», президент отметил, что «это лишь часть современных вооружений, которые позволят в разы, кратно увеличить потенциал российской армии».

Российский лидер подчеркнул, что «целый ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги».

Ранее в июне Путин заявлял, что система «Авангард» поступит на вооружение российской армии в 2019 году, а ракета «Сармат» — в 2020-м.

1 марта в ходе президентского послания Федеральному собранию Путин представил образцы новейшего российского вооружения: системы вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард» , а также беспилотный подводный аппарат и ракету с ядерной силовой установкой.