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Москалькова рассказала о встрече с Сенцовым в колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась в колонии под Салехардом с заключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым. По ее словам, он находится в удовлетворительном состоянии.

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«Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма», — цитирует омбудсмена ТАСС.

Москалькова добавила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

В свою очередь украинский уполномоченный по правам человека Людмила Дениcова заявила, что не смогла 28 июня посетить Сенцова в колонии.

Ранее в июне президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенкo договорились о посещении заключенных граждан oмбудсменами двух стран. Тем не менее график визитов неоднократно срывался.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, действовавшего в Крыму и подготовке взрыва на полуострове. Сам осужденный считает себя невиновным. В середине мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием «отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ».

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