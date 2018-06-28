Трамп сообщил о месте и времени саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры пройдут во время его поездки в Европу.

Трамп признался, что еще «не получил полный отчет» о встрече его помощника по национальной безопасности Джона Болтона и Владимира Путина, однако уже знает, что переговоры с российским лидером состоятся «в не столь отдаленном будущем».

«Вероятно, встретимся во время моей поездкой по Европе», - цитирует Трампа агентство ТАСС.

Американский лидер предположил, что встреча произойдет после саммита НАТО в Хельсинки. По его словам, стороны поднимут вопросы, касающиеся Украины и Сирии. Сам Трамп ожидает, что во оп итогам обсуждения произойдет «что-то позитивное».

«Это очень хорошо, хорошо для всего мира, хорошо для нас, хорошо для каждого», - заключил Трамп.

Как сообщает Bloomberg, президент Финляндии Саули Нийнисте уже выразил готовность поддержать организацию и проведение саммита Россия–США.

О достижении договоренности о месте и времени встречи Путина и Трампа сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, однако детали станут известны только 28 июня. Предполагается, что президенты проведут беседу в формате тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Владимир Путин принял Джона Болтона 27 июня. Российский лидер отметил, что данный визит может послужить началом для улучшения российско-американских отношений, и попросил советника президента США передать Дональду Трампу привет. Позже Болтон признался, что Путин и Трамп имеют схожие позиции по вопросу улучшения отношений между странами.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречались единожды — в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры длились два часа. Они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также ряд других проблем.