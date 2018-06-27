Лидер Португалии попросил Трампа обсудить с Путиным футболиста Роналду

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в шутку предложил американскому лидеру Дональду Трампу обсудить португальского футболиста Криштиану Роналду на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным <...> не забудьте [ему сказать], что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду», — сказал португальский лидер Трампу во время встречи в Белом доме.

Также Марсело Ребелу де Соуза сообщил американскому лидеру, что встречался на прошлой неделе с Путиным и российский лидер попросил его передать Трампу привет, сообщает ТАСС.

Трамп, в свою очередь, также в шутку предположил, что в случае выдвижения Роналду кандидатом в президенты Португалии действующему лидеру «не удастся его победить», с чем португалец согласился.

Встреча Марсело Ребелу де Соузы и Владимира Путина состоялась 20 июня в Кремле. Стороны обсудили проходящий в России мундиаль, а также совместные проекты двух стран.

27 июня была достигнута договоренность о дате и месте проведения встречи лидеров России и США, детали переговоров станут известны 28 июня. Предполагается, что Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет, после чего состоится совместная пресс-конференция.