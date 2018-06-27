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Amnesty International призвала расследовать нападение на цыган во Львове

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Фото: Global Look Press/Cosimo Martemucci
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Международная неправительственная организация Amnesty International призвала власти Украины расследовать нападение на цыганский лагерь во Львове. По словам правозащитников, за последние два года в стране увеличилось число преступлений на почве ненависти, которые совершают члены радикальных группировок.

При этом там отметили, что многие случаи «не были должным образом расследованы», даже если банды публично брали на себя ответственность. Так, более чем из 30 инцидентов, находящихся под наблюдением организации, лишь одно дело дошло до суда.

«Кроме того, в процессе расследования преступлений на почве ненависти власти обычно игнорирует дискриминационные мотивы преступлений. Жертвам почти никогда не сообщают о ходе расследования», — приводит заявление правозащитников ТАСС.

В ночь на 24 июня группа людей в масках напала на цыганский лагерь на окраине Львова. В результате один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, пострадали. Полиция задержала восемь подозреваемых, в том числе организатора. До этого, 8 июня, радикалы напали на группу цыган в Киеве.

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