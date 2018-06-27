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Совфед одобрил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Совет Федерации одобрил закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

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Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для граждан младше 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. В обоих случаях речь идет о биометрических документах.

Кроме того, законопроект повышает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. За выдачу национального водительского удостоверения нового образца, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность теперь, придется заплатить 3 тыс. рублей.

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что россияне стали получать загранпаспорта почти в полтора раза чаще, чем в прошлом. В январе–марте 2018 года было выдано более 1 млн документов, а в те же месяцы 2017-го — 732 тыс. По словам экспертов, многие жители страны захотели поехать за рубеж после восстановления чартерного сообщения с Турцией. Загранпаспорт на 10 лет теперь можно также оформить в МФЦ.

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