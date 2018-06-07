Грузинский дизайнер представил обувь из «российских паспортов»

Бренд Vetements грузинского дизайнера Демны Гвасалии создал модель сапог с принтом, напоминающим обложку российского загранпаспорта.



Остроносые сапоги на шпильке обтянуты ярко-алым материалом в тон обложки документа. На изделие нанесен паттерн с гербами России.

Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) 6 Июн 2018 в 6:25 PDT

Идея пришлась по вкусу не всем пользователям Instagram, где была представлена новинка. Некоторые ценители моды интересовались, почему дизайнер не стал использовать принт по мотивам грузинского паспорта. Один из пользователей спросил, хватает ли бренду материалов.

В апреле в Амстердаме были представлены кроссовки из переработанной жевательной резинки, собранной с улиц города.