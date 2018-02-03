Американский дизайнер продает джинсовый пояс за $400

Бренд Unravel Project, созданный дизайнером Беном Тавернини, предложил покупателям новинку — джинсовый пояс за $405. Пояс выглядит как обрезанные джинсы без штанин.

Публикация от BEN TAVERNITI™ U N R A V E L (@bentaverniti_unravelproject) Фев 3, 2018 at 5:04 PST

На сайте бренда размещены фото образов с джинсовым поясом. Его предлагается носить поверх свитеров или верхней одежды.

Как отмечает The Daily Mail, ранее этот же бренд включил в одну из своих коллекций джинсы, которые были сшиты «вывернутыми наизнанку».