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Американский дизайнер продает джинсовый пояс за $400

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Фото: instagram/bentaverniti_unravelproject
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Бренд Unravel Project, созданный дизайнером Беном Тавернини, предложил покупателям новинку — джинсовый пояс за $405. Пояс выглядит как обрезанные джинсы без штанин.

На сайте бренда размещены фото образов с джинсовым поясом. Его предлагается носить поверх свитеров или верхней одежды. 

Как отмечает The Daily Mail, ранее этот же бренд включил в одну из своих коллекций джинсы, которые были сшиты «вывернутыми наизнанку». 

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