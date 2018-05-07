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Российские дизайнеры представили коллекции к инаугурации президента

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Фото: REUTERS/Sputnik/Evgeny Biyatov
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Российские дизайнеры создали девять капсульных коллекций к инаугурации президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на организаторов акции.

Продажа коллекций началась в 12:00 7 мая. К акции присоединились модные дома Atelier B by Gala B, Artem Shumov, Igor Gulyaev, Arut Mscw, Sensus Couture, N.Legenda, Za_Za, Doubleastudio, Kondakova. Они представили футболки, бомберы, свитшоты и другие предметы одежды с датой инаугурации президента России.

Владимир Путин вступил в должность главы государства в понедельник, 7 мая. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Политик возглавляет страну в четвертый раз — впервые его избрали в 2000 году, а в 2008 году он был назначен премьер-министром.

Президент России впервые использовал новый российский лимузин серии «Кортеж», который доставил его к Большому Кремлевскому дворцу.

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