США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

Вашингтон введет односторонние санкции в отношении Турции, если она купит российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. С таким предупреждением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в американском конгрессе.

«Мы ясно говорили в ходе многочисленных контактов на высших уровнях турецкого правительства, что будут последствия... когда мы определим, что трансакция состоялась, мы введем санкции», — приводит слова Митчелла ТАСС.

Политик также обратил внимание, что закупка С-400 неизбежно окажет воздействие по всему спектру вопросов на перспективы военно-технического сотрудничества Турции с США, в частности, по проекту создания истребителя пятого поколения F-35.

При этом дипломат подчеркнул, что этим дело не ограничится. Митчелл пояснил, что покупка ЗРС качественным образом изменит турецко-американские отношения так, что их будет чрезвычайно сложно «починить».

Россия и Турция подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Эта сделка стала крупнейшей в истории двух стран. Ожидается, что поставки начнутся в марте 2020 года.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 не соответствует интересам НАТО, и обещал отказаться продавать ей истребители F-35.

Однако турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от покупки ЗРС, и пригрозили решительным ответом в случае введения ограничительных мер.