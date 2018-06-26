Прямой эфир

США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400

0
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон введет односторонние санкции в отношении Турции, если она купит российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. С таким предупреждением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в американском конгрессе.

«Мы ясно говорили в ходе многочисленных контактов на высших уровнях турецкого правительства, что будут последствия... когда мы определим, что трансакция состоялась, мы введем санкции», — приводит слова Митчелла ТАСС

Подрезали крылья
К чему может привести попытка США наказать Турцию за российский С-400

Политик также обратил внимание, что закупка С-400 неизбежно окажет воздействие по всему спектру вопросов на перспективы военно-технического сотрудничества Турции с США, в частности, по проекту создания истребителя пятого поколения F-35. 

При этом дипломат подчеркнул, что этим дело не ограничится. Митчелл пояснил, что покупка ЗРС качественным образом изменит турецко-американские отношения так, что их будет чрезвычайно сложно «починить».

Россия и Турция подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Эта сделка стала крупнейшей в истории двух стран. Ожидается, что поставки начнутся в марте 2020 года.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 не соответствует интересам НАТО, и обещал отказаться продавать ей истребители F-35.

Однако турецкие власти заявляли, что не собираются отказываться от покупки ЗРС, и пригрозили решительным ответом в случае введения ограничительных мер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Стамбуле всё спокойно
Усиление президентских полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана не скажется на внешнеполитическом курсе Турции
Эрдоган сообщил о готовности Анкары применить С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017