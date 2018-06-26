Митрохин подал в суд на «Яблоко» после блокировки его выдвижения в мэры

Руководитель московского отделения партии «Яблоко» подал в суд на политическую организацию после блокировки партийным бюро его выдвижения в мэры Москвы. Об этом сообщил зампред «Яблока» Николай Рыбаков.

«Подал в суд на бюро», — цитирует его «РИА Новости».

25 июня федеральное бюро «Яблока» отменило решение московского отделения политической организации о выдвижении Митрохина кандидатом на выборах мэра. Свои действия партийное руководство объяснило нарушениями на конференции отделения «Яблока» в Москве, где 22 июня прошло голосование. Кроме того, исполком бюро не согласовал внесение фамилии Митрохина в бюллетень.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования. Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что не будет участвовать в выборах, и отметил, что он сомневается в своих возможностях набрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.