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Митрохин подал в суд на «Яблоко» после блокировки его выдвижения в мэры

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Руководитель московского отделения партии «Яблоко» подал в суд на политическую организацию после блокировки партийным бюро его выдвижения в мэры Москвы. Об этом сообщил зампред «Яблока» Николай Рыбаков.

«Подал в суд на бюро», — цитирует его «РИА Новости».

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25 июня федеральное бюро «Яблока» отменило решение московского отделения политической организации о выдвижении Митрохина кандидатом на выборах мэра. Свои действия партийное руководство объяснило нарушениями на конференции отделения «Яблока» в Москве, где 22 июня прошло голосование. Кроме того, исполком бюро не согласовал внесение фамилии Митрохина в бюллетень.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования. Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что не будет участвовать в выборах, и отметил, что он сомневается в своих возможностях набрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

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