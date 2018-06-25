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Партия «Яблоко» отменила выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Бюро партии «Яблоко» отменило решение московского отделения политической организации о выдвижении его главы Сергея Митрохина кандидатом на выборах мэра столицы из-за выявленных нарушений. Об этом представители бюро заявили в ходе заседания.

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Как пишет ТАСС, контрольно-ревизионная комиссия партии выявила ряд нарушений в ходе конференции отделения «Яблока» в Москве, где 22 июня прошло голосование. Кроме того, в комиссии подчеркнули, что внесение фамилии Митрохина в бюллетень шло вразрез с решением исполкома бюро.

Отмечается, что бюро согласовало для конференции только кандидатуру главы муниципального округа «Гагаринский» Елены Русаковой. Так, была заблокирована уже четвертая попытка конференции московского отделения выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы.

Ранее глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы, поскольку не сможет набрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

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