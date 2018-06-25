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Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава муниципального округа Красносельский, оппозиционер Илья Яшин заявил, что не будет участвовать в выборах мэра Москвы.

Яшин рассказал в Facebook, что не сможет набрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры. Как сообщает ТАСС, политик утвердительно ответил на вопрос о том, окончательно ли он снимается с выборов.

Яшин подчеркнул, что ему удалось «заручиться поддержкой 91 депутата», в том числе «Яблока», КПРФ и «Справедливой России», однако с представителями «Единой России» ему договориться не удалось, передает «Федеральное агентство новостей».

Каждому кандидату для регистрации нужно собрать в поддержку подписи как минимум 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о планах по созданию избирательных участков для выборов мэра Москвы за пределами столицы. По его словам, «дачные» пункты голосования могут появиться в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 22 человек, подавших документы, девять представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы. 14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).

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