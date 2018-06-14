Лидер «Коррозии металла» задумал стать мэром Москвы

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) выдвинул свою кандидатуру на выборы мэра Москвы, рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Троицкий Сергей Евгеньевич 1966 года рождения, фонд содействия музыкальному развитию и патриотическому воспитанию молодежи «Корпорация тяжелого рока», музыкальный руководитель и участник рок-группы «Коррозия металла», подал документы в Мосгоризбирком», — приводит слова Реута агентство «РИА Новости».

Представитель избиркома добавил, что Паук идет на выборы как самовыдвиженец.

В этом году выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Для регистрации кандидатам нужно собрать до 3 июля 110 подписей муниципальных депутатов, чтобы преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей.

Среди кандидатов на пост мэра — нынешний градоначальник Сергей Собянин. Он объяснил свое желание вновь занять кресло мэра беспокойством и ответственностью за начатые им проекты.

В выборах также намерен участвовать православный бизнесмен Герман Стерлигов. Его основной тезис — расселение Москвы, которую он называет затравленным электронным концлагерем.