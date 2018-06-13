Двойное гражданство помешало Джигурде бороться за кресло мэра Москвы

Шоумен Никита Джигурда не сможет выставить свою кандидатуру в мэры Москвы из-за двойного гражданства. Об этом сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

На вопрос «РИА Новости», может ли артист баллтироваться, Реут ответил, что это запрещено пунктом 3.1 статьи 4 федерального закона «О гарантиях».

Сам Джигурда сказал агентству, что все формальности соблюдены и он уже подал документы.

«Я гражданин России и гражданин Украины, у меня вид на жительство во Франции. Я гражданин мира», — добавил он.

Никита Джигурда заявил о своем намерении баллотироваться 12 июня. Он сказал, что делает это ради «миллионов московских мужчин, ущемленных в своих правах и достоинствах». По его словам, настоящий мужчина раньше не мог обойтись без коня, а сейчас — без машины, однако автомобилистов буквально «выдавили» из города пешеходными улицами.

В ноябре 2016 года, во время рассмотрения судом иска о разводе, поданного женой Джигурды Мариной Анисиной, ее адвокат Сергей Жорин попросил МВД проверить легальность нахождения шоумена, являющегося гражданином Украины, в России. Юрист заявил, что Джигурда не встал на учет, как того требует миграционное законодательство, и за это нарушение ему грозит штраф или депортация. На вопросы журналистов артист ответил, что у него действительно нет и никогда не было российского гражданства, но заявил, что он находится в стране законно.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября. Регистрация кандидатов началась 11 июня.