Участки для выборов мэра Москвы планируют создать в шести регионах

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о планах по созданию избирательных участков для выборов мэра Москвы за пределами столицы. По его словам, «дачные» пункты голосования могут появиться в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях.

Как пояснил первый заместитель председателя Московской областной Думы Никита Чаплин, «садоводы попросили дать им возможность 9 сентября провести теплые дни на даче и проголосовать на выборах мэра Москвы на территории своих садовых и дачных участков», передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, почему решил баллотироваться на новый мэрский срок. По его словам, он чувствует ответственность за исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 22 человек, подавших документы, девять представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы. 14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).