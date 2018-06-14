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Джигурда откажется от гражданства Украины для участия в выборах мэра Москвы

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Актер и шоумен Никита Джигурда пообещал отказаться от украинского гражданства ради возможности баллотироваться в мэры Москвы. Он заявил, что намерен решить этот вопрос до окончания срока приема документов кандидатов — до 3 июля.

«Сейчас идут разбирательства по этому поводу. До конца недели решают этот вопрос. Дело в том, что упрощенная схема — и я почетный гражданин России. Там как раз вокруг отказа от гражданства идет разговор», — заявил Джигурда в беседе с НСН.

Актер также напомнил, что попал в базу «Миротворца» за поддержку Донецка, а также отметил, что при нынешней киевской власти он всё равно не может появляться на Украине.

13 июня в Мосгоризбиркоме сообщили, что Никита Джигурда не сможет выставить свою кандидатуру на пост мэра Москвы из-за двойного гражданства.

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