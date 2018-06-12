Джигурда заявил о намерении баллотироваться в мэры Москвы

Шоумен Никита Джигурда заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы мэра Москвы. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram.

По словам артиста, он идет на выборы ради «миллионов московских мужчин, ущемленных в своих правах и достоинствах». Он добавил, что настоящий представитель сильного пола не может обойтись без коня, а сейчас — без машины.

Джигурда обратил внимание, что автомобилистов буквально «выдавили» из Москвы пешеходными улицами.

В этом году выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября. В выборах также намерен участвовать православный бизнесмен Герман Стерлигов. Его основной тезис — расселение Москвы, которую он называет «затравленным электронным концлагерем».