Мосгоризбирком проверит подписи избирателей за кандидатов в мэры

Проверке подписей подлежат 20% от общего количества поддержавших кандидатов в мэры Москвы избирателей, решение об этом принято на заседании комиссии Мосгоризбиркома.

О проверке, которой подлежат 20% подписей, сообщил член московской городской избирательной комиссии Владимир Попов, передает «РИА Новости».

Всего количество подлежащих проверке подписей составит 7217.

Сегодня действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризибирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника.

Ранее документы в Мосгоризбирком для выдвижения в кандидаты на выборах мэра уже подали шесть человек. Среди кандидатов — летчик-космонавт Сергей Ревин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридoв, предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцoва, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров и гендиректор коммерческой фирмы Игорь Суздальцев.