Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризибирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника.

Он заявил, что пойдет на выборы мэра столицы путем сбора подписей.

«Я буду выдвигаться от «партии москвичей» путем сбора подписей», — цитирует градоначальника «Интерфакс».

Cобянин отметил, что, по его мнению, «должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая» и поэтому необходимо «учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов».

Ранее документы на выдвижение кандидатами на должность мэра в Мосгоризбирком уже подали шесть человек. Летчик-космонавт Сергей Ревин выдвинулся от партии «Зеленые», а глава муниципального округа Таганский Илья Свиридoв — от партии «Справедливая Россия». В качестве самовыдвиженцев принять участие в выборах собираются предприниматель Герман Стерлигов, гендиректор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров и гендиректор коммерческой фирмы Игорь Суздальцев.

Всем кандидатам для регистрации потребуется собрать от 110 до 115 подписей депутатов не менее чем 110 районов столицы. Самовыдвиженцам в свою поддержку также необходимо собрать от 36,1 тыс. до 39,7 тыс. подписей избирателей, то есть 0,5% от их общего числа в Москве.

Мосгордума назначила проведение выборов мэра столицы на 9 сентября.