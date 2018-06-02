Депутаты Мосгордумы назначили дату выборов мэра столицы

На заседании в субботу, 2 июня, Московская городская дума приняла постановление о назначении даты выборов мэра российской столицы. Они пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Постановление вступило в силу со дня принятия, передает ТАСС.

«Приняв данное постановление, Московская городская дума даст официальный старт избирательной кампании», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

26 мая мэр Москвы заявил, что намерен участвовать в выборах главы города. Сергей Собянин объяснил свое решение снова участвовать в выборах градоначальника беспокойством и ответственностью за начатые им проекты.