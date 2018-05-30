Собянин рассказал о строительстве нового вокзала в столице
На месте строительства крупнейшего транспортно–пересадочного узла на пересечении Рязанского проспекта и МЦК со временем может открыться новый железнодорожный вокзал, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил, что через пару лет на Рязанском проспекте откроют две станции метро с названием «Нижегородская».
Первая будет работать в составе Кожуховской линии метро, вторая войдет в состав Большой кольцевой, а платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом.
Таким образом, в одном месте сойдутся четыре линии метро, поезда МЦК и пригородного сообщения, отметил Собянин в интервью газете «Аргументы и факты».
Мэр Москвы добавил, что по завершению строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань не исключено, что поезда будут останавливаться и на Карачарово.
«В Москве появится еще один вокзал», – отметил он.
В середине мая Собянин рассказал, что более тысячи москвичей и гостей столицы проходят и проезжают через сквер на площади Тверская Застава каждый час благодаря ее благоустройству.