Прямой эфир

Собянин рассказал о строительстве нового вокзала в столице

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте строительства крупнейшего транспортно–пересадочного узла на пересечении Рязанского проспекта и МЦК со временем может открыться новый железнодорожный вокзал, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица инноваций
Владимир Путин одобрил идею создания в Москве научно-производственного кластера

Столичный градоначальник отметил, что через пару лет на Рязанском проспекте откроют две станции метро с названием «Нижегородская».

Первая будет работать в составе Кожуховской линии метро, вторая войдет в состав Большой кольцевой, а платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро и соединят удобным переходом.

Таким образом, в одном месте сойдутся четыре линии метро, поезда МЦК и пригородного сообщения, отметил Собянин в интервью газете «Аргументы и факты».

Мэр Москвы добавил, что по завершению строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань не исключено, что поезда будут останавливаться и на Карачарово.

«В Москве появится еще один вокзал», – отметил он.

В середине мая Собянин рассказал, что более тысячи москвичей и гостей столицы проходят и проезжают через сквер на площади Тверская Застава каждый час благодаря ее благоустройству. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин сообщил о сокращении числа ДТП в Москве в 2,5 раза
До конца года в Москве запустят 15 новых станций метро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017