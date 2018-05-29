До конца года в Москве запустят 15 новых станций метро

До конца 2018 года в столице будут сданы в эксплуатацию 15 новых станций метро. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. По его словам, к 2025 году протяженность линий метрополитена будет практически удвоена.

«В числе расставленных мэром приоритетов, конечно же, транспортная инфраструктура. И могу с гордостью сказать, что в этом году у нас год метро. Мы должны сдать 24 станции, из которых сдали уже девять станций, три депо, один вестибюль. К 2025 году протяженность линии метрополитена будет практически удвоена. Мы начинали с того, что планировали сначала на 30% увеличить, потом на 50%», — заявил представитель мэрии.

Марат Хуснулин рассказал и о реализации проекта Большой кольцевой линии.

«Сейчас мы очень активно строим Большую кольцевую линию. Это самая большая кольцевая линия в мире - почти 70 км, 31 станция. И новая задача, которую мэр поставил — сделать новый транспортный каркас полностью на базе железных дорог, полностью интегрированным с метро, полностью интегрированным с улично-дорожной сетью», — цитирует агентство «Москва» слова Марата Хуснулина.

Чиновник отметил и колоссальный прорыв в дорожном строительстве.

«Могу с гордостью сказать, что каждый шестой объект искусственного сооружения, дорожно-транспортные объекты — тоннель, мост, эстакада, — каждый шестой объект, которые есть в Москве, построен за последние шесть лет», — резюмировал заместитель мэра Москвы.

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что число дорожно-транспортных происшествий в Москве за последние годы уменьшилось почти в 2,5 раза.