Прямой эфир

До конца года в Москве запустят 15 новых станций метро

0
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца 2018 года в столице будут сданы в эксплуатацию 15 новых станций метро. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. По его словам, к 2025 году протяженность линий метрополитена будет практически удвоена.

«В числе расставленных мэром приоритетов, конечно же, транспортная инфраструктура. И могу с гордостью сказать, что в этом году у нас год метро. Мы должны сдать 24 станции, из которых сдали уже девять станций, три депо, один вестибюль. К 2025 году протяженность линии метрополитена будет практически удвоена. Мы начинали с того, что планировали сначала на 30% увеличить, потом на 50%», — заявил представитель мэрии.

Марат Хуснулин рассказал и о реализации проекта Большой кольцевой линии.

«Сейчас мы очень активно строим Большую кольцевую линию. Это самая большая кольцевая линия в мире - почти 70 км, 31 станция. И новая задача, которую мэр поставил — сделать новый транспортный каркас полностью на базе железных дорог, полностью интегрированным с метро, полностью интегрированным с улично-дорожной сетью», — цитирует агентство «Москва» слова Марата Хуснулина.

Чиновник отметил и колоссальный прорыв в дорожном строительстве.

«Могу с гордостью сказать, что каждый шестой объект искусственного сооружения, дорожно-транспортные объекты — тоннель, мост, эстакада, — каждый шестой объект, которые есть в Москве, построен за последние шесть лет», — резюмировал заместитель мэра Москвы.

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что число дорожно-транспортных происшествий в Москве за последние годы уменьшилось почти в 2,5 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство станции «Можайская» Большой кольцевой линии метро началось в Москве
Московское метро начало продавать билеты на экскурсии для иностранцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017