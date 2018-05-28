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Московское метро начало продавать билеты на экскурсии для иностранцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Московский метрополитен запустил продажу билетов на экскурсии для иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Маршрут экскурсии разработали специально для зарубежных болельщиков ЧМ-2018. В ходе экскурсии туристам расскажут о современных станциях московского метро и МЦК, а также покажут самые красивые станции метро, которые были открыты для пассажиров еще в конце 1930-х годов, сообщает телеканал «360».

Также путешественники смогут увидеть живописные уголки Москвы и достопримечательности города из окон поезда МЦК «Ласточка». В частности, можно будет рассмотреть «сталинский» район и другие известные здания 1950-х годов на контрасте с современными небоскребами «Москва-Сити». Также участникам экскурсии расскажут об архитектуре Москвы и развитии транспортной структуры города.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В пиковые дни матчей мирового первенства аэроэкспрессы в Москве будут ходить до трех часов ночи.

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