Более 100 человек пройдут обучение на гида в московском метро

Более 100 человек пройдут трехдневное обучение на гида в столичной подземке в рамках пилотного проекта «Экскурсии в метро».

Заявки на обучение подали уже более 100 человек. На первом занятиях лекторы рассказывают об истории развития метро, а также делятся опытом проведения экскурсий на станциях.

Позже слушателям представляют информацию о правилах пользования и эксплуатации метрополитена, технике безопасности и порядке работы в случае чрезвычайных происшествий.

Гиды, успешно сдавшие экзамен, получат аккредитацию на проведение экскурсий, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, которое приводит АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественная подсветка вестибюлей изменится на 11 станциях московского метро в преддверии чемпионата мира по футболу.

Сейчас работы, в частности, ведутся на станциях «Автозаводская», «Рижская», «Театральная», «Добрынинская» и «Библиотека имени Ленина».