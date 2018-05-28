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Строительство станции «Можайская» Большой кольцевой линии метро началось в Москве

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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В Москве началось строительство станции метро «Можайская» Большой кольцевой линии. Об этом сообщает портал столичного комплекса градостроительной политики.

Уже завершены работы по ограждению строительной площадки для будущей станции, теперь рабочие приступили к подготовительному этапу работ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы департамента строительства столицы Андрея Бочкарева, проект станции «Можайская» предусматривает подземный переход на станцию «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий метро. Она входит в западный участок Большой кольцевой линии от станции «Нижние Мневники» до станции «Можайская». Протяженность участка составляет 3,5 км, а окончание строительных работ намечено на 2021 год.

Технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от «Раменок» до «Рассказовки» намечен на начало лета 2018 года.

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