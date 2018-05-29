Собянин сообщил о сокращении числа ДТП в Москве в 2,5 раза

Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) уменьшилось за последние годы в Москве почти в 2,5 раза. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во вторник, 29 мая, в ходе предпринимательского форума «Трансформация-3. Цифровая экономика».

«Это тысячи спасенных ваших жизней, здоровья», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник отметил, что при этом число личных автомобилей в столице растет — на сегодняшний момент в Москве насчитывается 4,7 млн машин.

По словам Собянина, без развития транспортной инфраструктуры и управления транспортными потоками движение в городе остановилось бы. «За эти годы мы построили 700 км дорог, 65 станций метро и МЦК», — констатировал он.

Форум продлится два дня — 29 и 30 мая. В мероприятии принимают участие более 50 спикеров и 15 тыс. предпринимателей. Представители разных отраслей бизнеса смогут вступить в диалог по актуальным вопросам: развитие цифровой экономики в России, блокчейн и диджитализация.