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В Москве пройдет третий предпринимательский форум «Трансформация»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Развитие цифровой экономики станет темой третьего образовательного форума для предпринимателей «Трансформация», который пройдет в Москве 29–30 мая в рамках Московской недели предпринимательства. Он состоится уже в третий раз.

Программа мероприятия включает четыре модуля: цифровая экономика, трафик и упаковка, продажи и автоматизация. В рамках форума состоятся четыре панельные дискуссии, посвященные развитию цифровой экономики, переходу компаний в диджитал-среду, искусственному интеллекту и большим данным, блокчейн-индустрии.

На форуме выступят около 30 экспертов из различных сфер. Свое участие уже подтвердили старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, руководитель группы экспертов по стратегическим технологиям в Microsoft Константин Кичинский, основатель и генеральный директор компании «1С» Борис Нуралиев и многие другие. Откроет форум мэр Москвы Сергей Собянин.

Также на «Трансформации-3» пройдет конкурс стартапов «Инвестиционный час», по итогам которого финалисты соревнования смогут представить свои проекты жюри и потенциальным инвесторам.

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