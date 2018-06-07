Женщина подала документы для выдвижения в мэры Москвы

В четверг, 7 июня, документы для выдвижения в мэры Москвы подала генеральный директор Московской академии профессионального роста Наталья Донцова, таким образом, число кандидатов достигло четырех человек.

Донцова — самовыдвиженец, передает телеканал «360».

Кандидатом в мэры российской столицы от партии «Справедливая Россия» ранее выдвинулся глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров и гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев.

О намерении участвовать в выборах градоначальника столицы РФ объявили действующий мэр мегаполиса Сергей Собянин, журналист Антон Красовский, православный бизнесмен Герман Стерлигов, депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР), председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и ряд других политиков и общественных деятелей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.