Лидер «Альянса зеленых» Закондырин выдвинулся на пост мэра Москвы

Лидер политической партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра российской столицы. Об этом сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

«Закондырин Александр Евгеньевич 1984 года рождения, председатель политической партии «Альянс зеленых», выдвинут Московским городским отделением указанной партии», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, 22 июня документы на выдвижение своей кандидатуры подал безработный 1969 года рождения Владислав Бузаров, передает «Интерфакс».

Таким образом общее число кандидатов достигло 22 человек, из которых 13 — самовыдвиженцы. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин также будет участвовать в выборах. Он признался, что чувствует ответственность за качественное исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Для выдвижения кандидатам отведен срок до 2 июля включительно. Чтобы зарегистрироваться на выборах, им необходимо собрать как минимум 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам еще потребуется не менее 36 тыс. подписей избирателей.