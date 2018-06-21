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Лидер «Альянса зеленых» Закондырин выдвинулся на пост мэра Москвы

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Лидер политической партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин подал документы в Мосгоризбирком для участия в выборах мэра российской столицы. Об этом сообщил член комиссии Дмитрий Реут.

«Закондырин Александр Евгеньевич 1984 года рождения, председатель политической партии «Альянс зеленых», выдвинут Московским городским отделением указанной партии», — цитирует его ТАСС.

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Кроме того, 22 июня документы на выдвижение своей кандидатуры подал безработный 1969 года рождения Владислав Бузаров, передает «Интерфакс».

Таким образом общее число кандидатов достигло 22 человек, из которых 13 — самовыдвиженцы. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин также будет участвовать в выборах. Он признался, что чувствует ответственность за качественное исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Для выдвижения кандидатам отведен срок до 2 июля включительно. Чтобы зарегистрироваться на выборах, им необходимо собрать как минимум 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам еще потребуется не менее 36 тыс. подписей избирателей.

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