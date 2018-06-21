Собянин объяснил решение баллотироваться на новый мэрский срок

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, почему решил баллотироваться на новый мэрский срок.

По его словам, он чувствует ответственность за качественное исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Собянин в программе телеканала «ТВ Центр» подчеркнул, что должен довести всё заявленное до конца.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 18 человек, подавших документы, шестеро представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы, отметили в комиссии.

14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).