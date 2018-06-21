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Собянин объяснил решение баллотироваться на новый мэрский срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, почему решил баллотироваться на новый мэрский срок.

По его словам, он чувствует ответственность за качественное исполнение всех начатых им проектов, в том числе реновации.

Собянин в программе телеканала «ТВ Центр» подчеркнул, что должен довести всё заявленное до конца.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 18 человек, подавших документы, шестеро представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы, отметили в комиссии.

14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).

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