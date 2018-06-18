Гудков подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии «Гражданская инициатива». Он стал 18-м выдвиженцем, уточнили в ГКИК.

В комиссии отметили, что Гудков подал документы как индивидуальный предприниматель. Так как он выдвигается от партии, ему не нужно собирать подписи в свою поддержку, требуется только пройти муниципальный фильтр, сообщает «Интерфакс».

Из 18 человек, подавших документы, шестеро представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы, отметили в комиссии.

14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук). Также о намерении баллотироваться заявил православный бизнесмен Герман Стерлигов. Кроме того, желание стать градоначальником озвучил шоумен Никита Джигурда. В Мосгоизбиркоме отметили, что он не имеет такого права из-за двойного гражданства (помимо российского, у артиста есть и украинское). Джигурда пообещал для участия в выборах отказаться от гражданства Украины.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Для кандидатов установлен «муниципальный фильтр» — они должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Кроме того, самовыдвиженцам нужно представить 36 тыс. подписей в свою пользу.