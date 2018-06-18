Прямой эфир

Гудков подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии «Гражданская инициатива». Он стал 18-м выдвиженцем, уточнили в ГКИК.

В комиссии отметили, что Гудков подал документы как индивидуальный предприниматель. Так как он выдвигается от партии, ему не нужно собирать подписи в свою поддержку, требуется только пройти муниципальный фильтр, сообщает «Интерфакс».

Из 18 человек, подавших документы, шестеро представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы, отметили в комиссии.

14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук). Также о намерении баллотироваться заявил православный бизнесмен Герман Стерлигов. Кроме того, желание стать градоначальником озвучил шоумен Никита Джигурда. В Мосгоизбиркоме отметили, что он не имеет такого права из-за двойного гражданства (помимо российского, у артиста есть и украинское). Джигурда пообещал для участия в выборах отказаться от гражданства Украины.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Для кандидатов установлен «муниципальный фильтр» — они должны собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Кроме того, самовыдвиженцам нужно представить 36 тыс. подписей в свою пользу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джигурда откажется от гражданства Украины для участия в выборах мэра Москвы
Стерлигов задумал баллотироваться в мэры Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017