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Московское отделение партии «Яблоко» выдвинуло кандидата в мэры

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Конференция московского отделения партии «Яблоко» поддержала выдвижение Сергея Митрохина в мэры Москвы.

Тем не менее это решение может быть не признано партией. В пресс-службе партии «Интерфаксу» рассказали, что кандидатура Митрохина не была согласована федеральным бюро и исполкомом, как того требует устав «Яблока». Конференция также не признала 14 новых делегатов, что может стать основанием для непризнания решений Мосгоризбиркомом.

По итогам двух туров праймериз «Яблока» по выборам кандидата в мэры Москвы победителем стал глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович. Однако он призвал партию выдвинуть Митрохина, выразив уверенность, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

В свою очередь исполком предложил выдвинуть в мэры главу столичного района Гагаринский Елену Русакову, так как Митрохин «высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения». В результате в бюллетень для голосования по определению кандидата в мэры были включены Митрохин и Русакова. Победителем голосования стал глава московского «Яблока».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал о планах по созданию избирательных участков для выборов мэра Москвы за пределами столицы. По его словам, «дачные» пункты голосования могут появиться в Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. Из 22 человек, подавших документы, девять представляют партии, остальные идут как самовыдвиженцы. 14 июня свою кандидатуру на пост мэра Москвы выдвинул лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).

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