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В Москве обнаружили свой «мост глупости»

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Фото: Global Look Press/spb_today/vk.com
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Копию петербургского «моста глупости» нашли пользователи соцсетей в Москве.

Конструкция находится недалеко от Савеловского вокзала на Складочной улице, где под ней сложилась «Газель». По мосту проходит железная дорога. Возможные ДТП пресекают две трубы, установленные под мостом. Как сообщает телеканал «360», само место отсутствует на фотографиях сервиса «Яндекс.Панорамы», поскольку машина с фотокамерами не смогла проехать мост.

Высота московского моста, как и петербургского, составляет 2,2 м, что примерно на 50 см ниже высоты «Газели» с тентом. Это и послужило причиной ДТП с «Газелью» в Москве, которая не смогла под ним проехать. Из-за этого расхождения в габаритах микроавтобусы постоянно попадают в аварии и под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге: недавно там застряла 150-я машина.

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