Перед «мостом глупости » в Петербурге повесили цепи

Перед печально известным «мостом глупости» на окраине Санкт-Петербурга повесили цепи. Об этом говорится на странице переправы в Twitter.

По задумке, цепи будут биться о кабину и кузов машин, превышающих предельную высоту. Предполагается, что звон предупредит водителей об опасности.

Цепи конечно не цепи. Оторвут быстро. Положили лежачих полицейских ещё. Как думаете, бложик можно закрывать? :) pic.twitter.com/Wa9ytBizwd — Мост глупости (@FoolsBridge) 4 июня 2018 г.

«Мост глупости» располагается на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На днях под этим мостом не смог проехать грузовик, перевозивший биотуалет.

Несмотря на различные дорожные знаки под мостом не смогли проехать уже 150 «Газелей». В начале июня около «моста глупости» появился очередной предупреждающий знак в виде картонной фигуры Супермена с лицом вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.