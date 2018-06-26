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Жительницу Боровичей отправили в психлечебницу за смерть сына в ванной

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В Боровичах Новгородской области вынесено решение по уголовному делу в отношении уроженки Туркменистана, которая обвиняется в причинении смерти ребенку по неосторожности. Она будет отправлена на лечение в психиатрическую больницу.

Как сообщает Новгород.ру, в суде бывший супруг обвиняемой рассказал, что в 2014 году она, будучи на седьмом месяце беременности, родила двух детей с патологией центральной нервной системы.

Малыши проходили лечение в детской больнице, однако их мать назначенный курс лечения не соблюдала. После развода женщина от помощи отца детей отказалась. Однако они всегда были одеты и накормлены. Агрессии женщина по отношению к детям не проявляла.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Боровичах трехлетний мальчик умер в результате травмы головы, которую получил во время купания своей матерью. В приступе внезапной вспышки агрессии женщина уронила сына на дно ванны. Ей грозил длительный срок заключения.

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